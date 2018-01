Spisesteder

Dalum udvider sin gastronomiske horisont, når Mamma's og Bar'Sushi gør sit indtog på dyrehandlens gamle areal. I fire år har entreprenøren bag de nye bebyggelser drømt om at realisere et sådant projekt på netop denne adresse.

Dalum: Rå fisk og tang eller pasta og pizza.

Dalums borgere bliver beriget på den kulinariske front, når to af Odenses mest populære spisesteder udvider forretningen.

Mamma's og Bar'Sushi åbner der, hvor dyrehandlen førhen lå på Dalumvej.

I flere måneder har matriklerne ligget øde, men for nylig begyndte maskiner atter at grave i jorden.

Tilbage i september 2017 fortalte Steffen Sielemann, direktør i Sielemann Ejendomme, at 13 lejligheder og tre butikker kom til.

Dengang havde han dog mundkurv på i forhold til at præcisere, hvilke butikker der var tale om, men nu har han fornøjelsen af at kunne løfte sløret for de to, som er på plads.

- Det er to gode lejere at få ind. Det vil jeg sige. Det har hele tiden været meningen, at det skulle være de to, men af alle mulige formelle og kontraktlige årsager, skulle vi lige vente med at melde ud, fortæller Steffen Sielemann, der endnu ikke ved, hvad den sidste forretning skal rumme.

- Burger Anarchy havde lagt billet ind, men er sprunget fra. Så nu arbejder vi på at finde en lejer, men det føler vi os nu også fortrøstningsfulde ved, siger direktøren om projektet, der har været undervejs i fire år.