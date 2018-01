Kunst

For David Gottschalck Bolving er saksen, hvad penslen var for Da Vinci. Med den i hånden skaber han papirsklip, der forundrer beskueren med sine detaljer og flerdimensionelle udtryk.

- Jeg synes jo, at jeg kan mange ting, men jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal nå ud til dem, jeg gerne vil eksponeres overfor, siger David Gottschalck Bolving, som i hver detalje af værkerne fortæller en historie om hans unikke kunnen, der kan deles op i to sider.

- Når jeg udstiller, møder jeg mange, der synes, det er flot, hvad jeg laver, men jeg kan også se, de ikke forstår det. Nogle tror, det er et maleri. Andre, at det er broderet. Problemet er, at vi har for travlt. Vi går slet ikke tæt nok på i denne verden og ser på detaljerne, siger kunstneren med en slet skjult hentydning til, at tendensen gælder i et langt bredere perspektiv, end blot værkerne her.

Om nogle måneder skifter han den fynske muld ud med den jyske. Han skal studere til stærkstrømsingeniør i elektrisk energiteknologi.

Hvis han er ligeså dygtig til sin valgte studieretning, som han er til at klippe, behøver han ikke frygte for, hvordan han i fremtiden skal bringe brød på bordet.

Men indtil da, vil han gerne finansiere sit ophold med mere end SU.

- Jeg vil gerne have afsat nogle af værkerne. Jeg har solgt et for 11.000 kroner, men det var så også det klart dyreste og et af dem, der tog længst tid. I spenderede timer er det en elendig timeløn og jeg har da også nogle kapitalistisk tænkende bekendtskaber, som river sig i håret over, hvad jeg har gang i. Men det er slet ikke det, det handler om. Ikke endnu i hvert fald. Jeg klipper jo, fordi jeg sidder og hygger mig med det og finder en ro, imens jeg er beskæftiget. Jeg klipper fordi der er få ting federe end følelsen af at skabe og give det videre til andre i gave, som får stor glæde ud af mit arbejde, siger klipperen, der dermed også erkender, at andres mening vægter højt.

- Var jeg på en øde ø, ved jeg ikke, om jeg ville gøre det her for min egen skyld. Lysten er der, fordi man gerne vil lykkes overfor et andet menneske og erorbre nye steder. Vise folk, hvad man kan og lade dem få øjnene op for noget nyt og noget, der kan fascinere. Det holder drømmen om at klippe professionelt i live.

Ved selvsyn kan resultatet af David Gottschalck Bolvings passion beundres i Hjallese Kirke.

Og husk. Betragt dem fra varierende perspektiver.

Selv et snefnug skal forstørres 1000 gange, før dets fulde pragt kan påskønnes i den skala, det fortjener.

Se mere på facebooksiden Papirkunst af David Gottschalck Bolving.