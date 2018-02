Forladte katte

- 2016 var ekstrem, hvad angår pap- og transportkasseindleveringer. Jeg har aldrig oplevet så mange forladte killinger, siger Sonja Nielsen, der ikke er ene om opfattelsen af, at de nattesynede kæledyr dukker op på et hidtil uset niveau.

Det er dog blot en formildende omstændighed. For allerhelst skulle kattevolumen falde. Og her menes ikke primært på kattehjemmet, men ude i virkeligheden, hvor killingeinflationen er eksploderet de seneste år.

Katte Den nuværende huskat nedstammer fra den afrikanske vildkat (felis silvestris lybica) og så dagens lys for cirka 10.000 år siden.I oldtidens Egypten blev katten i flere afskygninger tilbedt som et gudeligt væsen. En kat er et pattedyr og samtidig også et rovdyr. Katte har ikke ni liv. En kat bliver typisk omkring 15 år, men kan i visse tilfælde runde de 30. Det ældste kendte tilfælde var katten Creme Puff fra Texas, der blev 38 år. For tusinder af år siden begyndte de små vilde katte i Afrika at fange og spise de mus og rotter, som åd menneskenes korn. Derfor begyndte folk at interessere sig for de venligste af disse katte og sådan opstod de første huskatte. En kat skal kun bruge 1/6-del af det lys et menneske skal bruge for at se tydeligt. En kat viser glæde, angst, vrede, tilfredshed og hele det register af følelser, som også vi mennesker kan udtrykke. En sky og reserveret kat vil knibe øjnene lidt sammen og lægge ørerne frem, mens halen lægges frem langs kroppen. En venlig kat kommer hen til dig med halen lige i vejret og med et åbent og afslappet udtryk i kroppen. Huskatten er nært beslægtet med blandt andet løven, pumaen, leoparden, tigeren og geparden.

For selvom de i øjeblikket er mange - nok også lige til den forkerte side af, hvor stort et antal, der optimalt set bør være - så er kattene på internatet i strålende humør.

Dyrenes Beskyttelses opgørelse for 2017 fortæller, at 10 procent flere katte er havnet på internaterne, imens der i perioden fra 2013 til 2016 var en stigning på 37 procent for kæledyr i alle kategorier.

Man kunne foranlediges til at mistænke dyrene for at være en tand mere kåde end førhen. Det er dog ikke brunstfrekvensen, der er skudt i vejret, men snarere antallet af ansvarsløse ejere.

- Vi oplever mange dumpede dyr, hvor ejerne ganske enkelt smider deres dyr ud, altså efterlader dem i kasser og tasker eller sætter dem på vores dørtrin. Men også dyreværnssager, hvor vi giver en ny chance til dyr, der er blevet fjernet fra ejere, som ikke kunne tage sig ordentligt af dem, sagde Jens Jokumsen, chefkonsulent for Dyrenes Beskyttelse, i slutningen af 2016, om tendensen som altså har været tiltagende.

Han glæder sig dog over, at der har været en samtidig stigning i antallet af kattekøbere, der er gået til internaterne, men advarer i samme moment om at tænke sig om.

- Det er ressourcekrævende at have kat, og der følger et ansvar med. En kat lever længe og skal også passes efter, at den ikke er killing mere. Ellers risikerer vi, at den ender på et af vores internater igen. Kan man ikke finde overskud til at passe en kat fra start til slut, bør man ikke anskaffe sig én, siger Jens Jokumsen.