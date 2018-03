Man kan godt blive lidt miljøskadet af at skrive historier og tage billeder til hverdag. Det er næsten umuligt at entrere et hvilket som helst sted uden - helt ubevidst - at skanne omgivelserne for mulige vinkler til et par spalter i avisen. For det meste forbliver detektoren tavs - men en tirsdag eftermiddag ved 17.30-tiden, begyndte den at bippe. Højere og højere. Mere og mere gennemtrængende. Kameraet var bragt med hjem efter endt opgave i Bellinge og direkte med ned på det lokale ride-etablissement, hvor bonusdatteren har en times kvalitetstid på ryggen af Getka en gang om ugen. Solens placering på himlen, den klare og kolde martsluft, minimal blæst og nysgerrige gangere udgjorde en optimal kulisse for at forevige et par motiver. Og så slog det mig. Et stemningsportræt fortalt i billeder.Her følger en times penge fra en dag på Hestehøj Ridecenter i Lindved: