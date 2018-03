Forandring

Ikke siden 2001 har der for alvor været aktivitet på Tasso-grunden ved Hjallesegade og Svendborgvej. Den regeringsløse fauna på det gamle jernstøberi kan dog snart se frem til at blive bremset, hvis planerne for et nyt boligområde bliver gennemført.

Hjallese: Når man står midt i tågen og det eneste, man kan fornemme, er den vilde vegetations tilvoksning af adressen på Hjallesegade 60, så virker år 1947 som et år af forhistorisk karakter.

For her i ingenmandsland er det svært at tro, at energien engang har pumpet ud af skyskrabende skorstene som magma fra Vesuvs velmagtsdage. Ikke et spor er efterladt.

“ Hvad skulle nogensinde kunne stå mål med Tassos rolle i nærmiljøet? Dette støberi. Denne kæmpemæssige ovn, der med sine aggressive varmebølger kunne sørge for at blødgøre det jern, som gav massevis af arbejdere brød på bordet til både kone og børn Fra artiklen

Retfærdigvis skal det siges, at 1947 er ganske længe siden. To år efter krigens slutning og Europa er i gang med at genfinde og genopbygge sig selv. Odense er naturligvis fulgt med i optimismestrømmen.

Den industrielle fremgangs lange, snørklede fangarme er krøbet ud af midtbyens os for at udnytte forstædernes overflødighedshorn af plads.

Dengang i 1947 var der bebyggelser i Hjallese. Men der var også rum til mere.

Jernstøberiet Tasso, som lå og stadig ligger i Frederiksgade, havde bestillinger nok til at udvide og matriklen i Hjallese var oplagt.

Der gik 54 år. Så stoppede støberifesten. Frederiksgadefabrikken består endnu, men den i Hjallese kunne ikke mere i år 2001.

I dag er der øde.

Men de moderne jungletrommer antyder, at noget er på vej...