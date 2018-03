Gadebold

I 15 år har der været faciliteret fodbold for hjemløse og andre udsatte ved hjælp af organisationen Ombolds koncept. Byens Ø var vært for seneste stævne, hvor St. Dannesbo deltog med to hold.

Byens Ø: Gud, giv mig sindsrotil at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre,mod til at ændre de ting, jeg kan,og visdom til at se forskellen.

En gruppe mænd står i en cirkel med hænderne på hinandens skuldre og forbereder sig til de kommende timer.

Det er ikke just et episk eventyr, der venter dem. Ikke en udfordring, der kræver en olympisk peptalk. Eller for den sags skyld en bøn til gud.

Ombold Ombold har eksisteret siden 2003 og var med blandt andet sin afvikling af DM for hjemløse en succes fra begyndelsen.23 hold fra hele landet tørnede dengang ud på Rådhuspladsen.



Sidenhen har Ombold med hjemløselandsholdet deltaget ved 11 verdensmesterskaber frem til 2016.



Nyeste tiltag er Asfaltligaen - de hjemløse og socialt udsattes Superliga.



Asfaltligaen skal motivere spillerne til kontinuerlig aktivitet mellem Ombolds stævner og give inspiration til at arbejde med gode livsstilsvaner i en udfordret hverdag.



I første omgang består ligaen af hold fra tre større byområder, men på sigt er målet at udbrede ligaen til hele landet, hvor hold i nærområderne møder hinanden i en egentlig turneringsstruktur, som man kender det fra gængs divisionsfodbold.



Planen er, at ligaen med tiden skal forankres i kommuner landet over.



I Odense spilles der hver onsdag fra 10 til 12 på Fodboldfabrikken.



Kontakt Søren Bay på



Læs mere på ombold.dk Ombold har eksisteret siden 2003 og var med blandt andet sin afvikling af DM for hjemløse en succes fra begyndelsen.23 hold fra hele landet tørnede dengang ud på Rådhuspladsen.Sidenhen har Ombold med hjemløselandsholdet deltaget ved 11 verdensmesterskaber frem til 2016.Nyeste tiltag er Asfaltligaen - de hjemløse og socialt udsattes Superliga.Asfaltligaen skal motivere spillerne til kontinuerlig aktivitet mellem Ombolds stævner og give inspiration til at arbejde med gode livsstilsvaner i en udfordret hverdag.I første omgang består ligaen af hold fra tre større byområder, men på sigt er målet at udbrede ligaen til hele landet, hvor hold i nærområderne møder hinanden i en egentlig turneringsstruktur, som man kender det fra gængs divisionsfodbold.Planen er, at ligaen med tiden skal forankres i kommuner landet over.I Odense spilles der hver onsdag fra 10 til 12 på Fodboldfabrikken.Kontakt Søren Bay på sblun@odense.dk eller ring på 6375 9227, hvis du vil vide mere.Læs mere på ombold.dk

Mændene skal spille fodbold. Og bevares. I visse kredse er spillet med læderkuglen næsten et spørgsmål om liv og død. Men her i den firkantede arena med det kunstgræsbeklædte underlag på Byens Ø plejer det at være ren leg.

I dag er bare anderledes.

For bønnen skal ikke forstås som en indledning til de fem minutters kamp i boksen. Bønnen er en påmindelse, som strækker sig langt ud over det, der foregår, når dommerens fløjte lyder.

Den er et spørgsmål om liv og død.

Disse mænd er alkoholikere. Og deres mission er ikke at vinde på banen. Den er at vinde i livet.