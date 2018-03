Whisky

I Skt. Klemens har Thomas Olsen og Vagn Ridderberg igennem seks år udvalgt whiskyer så eksklusive, at antallet af liter kan tælles på få hænder. Deres mission er enkel - at vise Danmark en verden af god og unik whisky

Skt. Klemens: Thomas Olsen fugter ganen og bagsiden af sine tænder med tungen. Han synker et par gange og forsøger at genkalde sig den smag, han har valgt. Var det nu den rigtige? Den smagte jo godt, så det var det vel. Men hvad nu hvis... Tvivlen rumsterer bag øjenlågene i mørket. - Det har givet nogle søvnløse nætter. For man er jo naget af om, man skulle have valgt anderledes. Det er jo fordi, det betyder noget og det her er definerende. Det er flagskibet. I sin hånd holder han en flaske. Thomas Olsens blik glider ned og følger saligt skvulpene i glasbeholderen. Imellem den rødbrunlige væske og ejermanden er et bånd, der strækker sig langt ud over almindelig materialistisk kærlighed. - Det er passionen, der driver værket. Det bliver det nødt til at være, når man har fuldtidsarbejde ved siden af, siger han om Fioniaflasken. Historien om en whisky.

Et unikum

- Det her er nummer 5. Så er der jo fire foregående. Alle med vidt forskellig smag, men stadig særligt udvalgt af os, fortæller Thomas Olsen, der har smagt sig igennem adskillige prøver af whisky for at finde den helt rigtige. For der er vitterligt tale om den helt rigtige. Kun 80 flasker kunne, der presses ud af tønden indeholdende No. 5. Og når sidste dråbe på et tidspunkt er konsumeret, så er der simpelthen ikke mere og smagen kan aldrig gengives. Så er muligheden forduftet. En eksklusiv - i ordets mest originale forstand - og sanselig oplevelse kun indfanget i tungens hukommelse på den mund, som drikker den. - Det er sådan med fadene - tønderne, som whiskyen opbevares på - at det er et meget levende materiale, som udvikler sig forskelligt og afgiver forskellige smage. Sherrytønderne afgiver eksempelvis en masse sødme og en masse farve. Bourbon-tønderne gør, at whiskyen er meget lysere. Smagsvariationen spænder vidt og derfor er det en stor opgave at skulle udfylde forgængerens sko, når vi skal finde en no. 6, siger Vagn Ridderberg, der er medejer af Fioniaflasken.

For enhver smag

De to er nok, hvad man kan betegne som whiskynørder. Og uanset hvilket felt, man er nørd indenfor, vil der altid stå nogen på den anden side og undre sig. Hvad ser de, som jeg ikke ser? For Thomas Olsens kone Jette Olsen, gav det kun lidt mening, at ægtemanden lagde så megen tid i drikken med det skotske ophav. - Jeg kunne ikke fordrage whisky. Jeg syntes, det smagte dårligt. Thomas prøvede at tale whisky op, men jeg kendte kun billigudgaverne fra supermarkedet og så ikke idéen. Indtil jeg blev introduceret for det, der ligger bag masseproduktionen. Så nu er jeg nået til et punkt, hvor jeg siger til folk, der ikke kan lide whisky, at det bare er fordi, de ikke har prøvet den rigtige endnu. Der er noget for enhver smag, siger hun, og henviser til kælderen i huset, hvor et mekka af de stærke dråber pryder hylderne.

Nummerering

Kun få flasker vækker genkendelse. For det er ikke Jack Daniels eller Jim Beam, der står her. Det her rum - det er for connoiseurs. Og som Aladdins lampe i en hule fyldt med ædelsten og guld, troner den føromtalte "Fioniaflasken" over de andre. Den som er angivet med tal. - Den er brandet. Det er ikke den dyreste, men den er original. En Chivas smager af det samme igennem 90 år, men når vi taler single casks (enkelttønder), som det her er, så kan der være stor forskel på to flasker opsamlet med blot halvanden måneds mellemrum. Og no. 5 kommer aldrig igen. Ligesom de øvrige i serien.

Stiger støt