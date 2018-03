Formandsskifte

Leif Henriksen er trådt tilbage som formand i Fonden Bellinge Transformer og har givet sin stol videre til Martin Greve Jensen, der fra nu af har en afgørende stemme i beslutningen om, hvilke formål der skal have del i fondsmidlerne.

Bellinge: - Tillad mig at citere min kone. Hun siger: Jo ældre mænd bliver, desto mere uundværlige tror de, de er. Haha. Det er sikkert rigtigt - men alting må jo have en ende. For pokker man. Jeg bliver 80 næste gang, jeg fylder rundt. Vi har brug for at få unge energifyldte folk ind i bestyrelsen. Derfor prikkede jeg Martin på skulderen. Leif Henriksen kigger på den omtrent 35 år yngre Martin Greve Jensen. De sidder i kælderen under Vinspecialisten på Brogårdsvej og taler lidt om den tid, der er gået. Og den tid, der kommer. “ Jeg nåede frem til, at det i hvert fald ikke måtte nå derud, hvor det ikke var os selv - os fra Bellinge - der fik lov at forvalte pengene. Der skulle dæleme ikke sidde en advokat dybt inde i byen langt herfra og bestemme, hvad vi ville have behov for. Så kan vores hårdt tjente penge hurtigt blive formøblet. Der var vist ikke noget alternativ Martin Greve Jensen Siden år 2000, da Fonden Bellinge Transformer blev oprettet, har Leif Henriksen kunnet tage plads i formandsstolen under bestyrelsesmøderne. Men vedtægterne har bestemt, at han nu skal abdicere og gøre plads til nye kræfter. Aldersøksen kapper ved de 75.

Kultur overalt

I formandsrollen har han haft masser af afgørende fingre med i det spil, som efter forhåbentligt bedste beskub har beriget Bellinge i de seneste 18 somre og vintre. Cirka én gang om året åbner fonden nemlig op for bunden på sparebøssen og hiver lidt penge ud. Det er blevet til ganske mange kulturelle indslag i bydelen, der uanset hvor man næsten kigger hen, har kunstneriske præg i gadebilledet. Hvis jeg ikke tager fejl, er der også flere skulpturer og kunstværker her end i andre af Odenses forstæder. Passer den iagttagelse? - Ja. Det gør den. Vi har rigtigt meget hernede - fordi vi bevidst har prioriteret den. Jeg er da også blevet kaldt Bellinges mæcen, griner Leif Henriksen, som har overdraget stafetten til Martin Greve Jensen En mand, der ved, hvordan man håndterer mere end blot et par jern i ilden.

Nej tak til advokater

Han var lige hjemme og vende den. Endnu en formandspost. Den samme stilling har han påtaget sig i handelsstandsforeningen, som er notorisk dygtige til at røre i Bellinges aktivitetsgryde. Der ville være nok at se til med endnu en vinkel på skulderen. Men... - Jeg nåede frem til, at det i hvert fald ikke måtte nå derud, hvor det ikke var os selv - os fra Bellinge - der fik lov at forvalte pengene. Der skulle dæleme ikke sidde en advokat dybt inde i byen langt herfra og bestemme, hvad vi ville have behov for. Så kan vores hårdt tjente penge hurtigt blive formøblet. Der var vist ikke noget alternativ, siger Martin Greve Jensen smilende. Og pengene. Ja, der er en længere teknisk forklaring på, hvorfra og hvordan de bliver genereret, men kort fortalt består de af al den overskydende kapital, der lå i kassen på det gamle el-forsyningsområde. De penge er investeret i aktier og obligationer, som op til hver ansøgningsrunde har samlet et givent afkast. Størstedelen af den sum går til velgørende formål - og resten - cirka 10 procent - går tilbage i fonden.

Vil savne alt