Frivillighed

- To er netop trådt ud af bestyrelsen og den skal bestå af fem. Jeg har prikket et par stykker på skulderen, som jeg ved, går hjem og tænker over det, så nu må vi se.

- Jeg tror ikke, man får meget ud af at skrive en skræmmemail, men faktum er simpelthen, at det er sådan, det forholder sig. Så selvom jeg tror, at vi nok skal finde en løsning, inden den ekstraordinære generalforsamling 11. april, så er truslen ganske reel, siger Lars Bruntse, da avisen ringer for at høre, hvor alvorligt mailen skal tages.

Lars Bruntse er træt af, det overhovedet er kommet hertil og kan se, at det i de kommende år kan blive et gentaget problem.

Derfor vil han gerne minde om, at en forening kun kan køre, hvis der er en frivillig enhed, der hjælper til.

- Nogen tror, en klub bare kører ved, at der bliver betalt penge. Så kan man komme og spille en time og tage hjem igen. Men det kræver, at flere beskæftiger sig frivilligt. Ellers kan det ikke hænge sammen. Sådan er det i alle foreninger, siger han, og uddyber, at det ikke er farligt at give et nap med.

- Måske har vi bare ikke været gode nok til at kommunikere det ud, men jeg vil gerne afdramatisere, hvad bestyrelsesarbejdet drejer sig om. Det er ikke noget at være bange for og så meget ekstra tid tager det ikke. Men det skal trods alt gøres, så vi alle kan drive den her fede sport, som vi elsker, videre.

Det går ellers forrygende for klubben på flere planer. Senior-truppen er tæt på at kunne tage skridtet op i 3. division og i det hele taget har medlemssiden fundet ind i en sund rytme.

- Vi havde en nedadgående tendens over en række år, hvor vi mistede spillere. Men de seneste par år er vi rykket fra lige under 200 medlemmer til nu 230. Så vi har en rigtigt velfungerende klub med en sindssygt god stemning. Der mangler bare commitment. Hvis det kommer, når vi rigtig langt.